إغلاق منشآت وضبط 424 مخالفة لإجراءات كورونا في الشرقية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 10 منشآت وضبط 424 مخالفة من خلال 7122 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الأمانة أنه نتج عن الجولات في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، إغلاق 10 منشآت مخالفة وتحرير 424 مخالفة للإجراءات الاحترازية والرقابية.

وشددت الأمانة على استمرار وتكثيف الجانب الرقابي للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة وتفعيل مبادرة “ممتثل” وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3031 بلاغاً حول المخالفات البلدية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت الغير ملتزمة من خلال مركز البلاغات لمعالجتها.