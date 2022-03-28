توقعات بشراء #صندوق_الاستثمارات لحصص من أربع شركات مقاولات سعودية كبرى #عاجل

يجري أن صندوق الاستثمارات العامة ، محادثات مع 4 شركات إنشاءات محلية، وذلك لشراء حصص أقلية فيها أو بشركاتها التابعة.

وحددت مصادر لوكالة بلومبرج ، الأربع شركات وهي “نسما القابضة” و”مجموعة السيف” و”المباني العامة للمقاولات” و”البواني”، ويرغب الصندوق في الاستحواذ على نسبة 30% من كل شركة.

وبحسب المصادر ، ما زالت المحادثات في مرحلة مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقة.

وأشارت المصادر إلي قيام الصندوق بتعيين “روتشيلد” و”جي آي بي كابيتال” كمستشارين للعملية، لافتا أن الصندوق قد يقوم لاحقاً بالاستثمار في شركات مقاولات دولية تتولّى العمل في مشروعاتٍ بالمملكة.