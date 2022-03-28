روسيا: حقبة إملاءات الغرب انتهت .. ونجري مفاوضات مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب يريد ردع تنمية روسيا وتطورها وهذا بات معلوما للجميع‏، مشيرا إلى أن هناك دول أوروبية تعارض النزعة الأميركية المناوئة لروسيا‏.

وأكد أن الغرب يشعر بالخزي من أن خطابه لتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا قد فشل‏ لافتا أنه لدى روسيا الكثير من الشركاء حول العالم وعلاقات جيدة بالعديد من المنظمات‏.

واشار لافروف إلي أن العلاقات مع الصين الأفضل على مدى التاريخ وهي تتطور، كما لدينا علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط ودول لاتينية وإفريقية عديدة‏.

وقال لافروف إن كانت الولايات المتحدة تعتبر أن قيمها ديمقراطية فكيف تفرض قيادتها على أوروبا عبر الناتو؟لافتا ان الولايات المتحدة تفرض قواعد على دول العالم وهذا دليل على “ديكتاتورية واستبداد”‏، مؤكداً أن حقبة إملاءات الغرب انتهت

‏وأشار إلي أن الغرب يفرض إملاءات عبر الابتزاز لجعل دولة معيّنة معادية لروسي، مشيرا أن بوتن لا يرفض أبدا اللقاء مع زيلينسكي لكن يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد‏.

وكشف لافروف: عم مفاوضات مباشرة اليوم مع الوفد الأوكراني ونأمل أن تأتي بنتائج تحقق أهدافنا المبدئية.