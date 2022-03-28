“فايزر” تسحب 3 أدوية لأسباب تتعلق بالسلامة.. وتحذر المرضى

سحبت شركة فايزر 3 أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم طواعية هذا الأسبوع .

وتراجعت فايزر السبب لسحب الأدوية القلق بشأن كمية المركب العضوي المسمى “نيتروسامين” الموجود فيها.

وأوضحت أن التعرض لمستويات مفرطة من النيتروسامين قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

وقامت شركة فايزر بسحبت طواعي لأقراص دواء Accuretic بالإضافة إلى قرصين عامين مرخصين تم توزيعهما بواسطة Greenstone.

ونصح أطباء قلب بما يجب القيام به إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية .

ونصح المرضى الذين يتناولون العقارات حاليا باستشارة أطباءهم للعلاج البديلة.