اختتام قمة النقب.. هذا ما قاله وزراء خارجية الدول العربية

اختتمت قمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية دول مصر والإمارات والبحرين والمغرب مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، وعقد المشاركون مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء القمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الاتفاقات مع الدول العربية لن تكون بديلا للاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أنه سيتم مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تم تسليط الضوء على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل على مواصلة هذا الحوار.

وأعرب وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، عن دعمه حل الدولة الفلسطينية المستقلة، متابعا: “نعمل على تحقيق الأمن المشترك في المنطقة”.

وأكد أن توقيت قمة النقب مهم بسبب سلوك ميليشيات إيران في المنطقة.

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إنه حان الوقت لبناء علاقات قوية في المنطقة، واصفا القمة بلحظة تاريخية للمشاركين وهي فرصة للبناء في المستقبل.

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الملك يدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.