السفارة في كييف تكشف تفاصيل جديدة حول قضية المواطن المحتجز في سجون أوكرانيا #عاجل

كشفت السفارة السعودية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة في قضية المواطن المحتجز في السجن.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنها تتابع من كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 2021/8/11 وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية، وقامت بتوكيل محام للدفاع عنه، وتأمين كافة حاجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” كونه مطلوبا لإحدى الدول، ومازال موضوعه لدى الجهات القضائية في أوكرانيا.

وأكدت أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه، ومازالت تواصل جهودها بهذا الصدد لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.