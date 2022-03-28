خلال أسبوع.. “مسام” ينتزع 1.485 لغما في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 1,485 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2022م بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمختلف مناطق اليمن، منها 50 لغمًا مضادًا للأفراد، و423 لغمًا مضادًا للدبابات، و 976 ذخيرة غير متفجرة، و36 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 186 لغمًا مضادًا للدبابات و156 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و95 لغمًا مضادًا للدبابات و102 ذخيرة غير متفجرة و7 عبوات ناسفة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وذخيرة واحدة غير متفجرة في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب نزع فريق “مسام” لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و315 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة بمديرية الوادي، و43 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية حريب، و300 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، و12 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و5 عبوات ناسفة في مديرية بيحان، و 25 لغمًا مضادًا للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و20 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز استطاع فريق “مسام” نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات و88 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 5,395 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 328 ألفًا و184 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.