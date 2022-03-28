“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، مرتفعا عند مستوى 13067.11 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 207 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 124 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وصناعة الورق، وإسمنت اليمامة، وإسمنت نجران، وإسمنت المدينة، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: ملاذ للتأمين، جدوى ريت السعودية، وعناية، وأميانتيت، وسيرا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.80% 3.25%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وعلم، وأكوا باور، والأهلي، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 919.86 نقطة، ليقفل عند مستوى 25135.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 85 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و130 ألف سهم، تقاسمتها 4117 صفقة.