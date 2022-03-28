مذبحة جماعية في برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن قرار داخل إدارة برشلونة برحيل عدد كبير من اللاعبين في الفترة المقبلة نظير التعاقد مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكدت التقارير أن إدارة برشلونة قررت رحيل 8 لاعبين عن الفريق وهم نيتو، سيرجي روبيرتو، كليمنت لينجليه، صامويل أومتيتي، أوسكار مينجيزا، ريكي بويج، مارتن برايثويت، لوك دي يونج.

وأوضحت التقارير أن قرار إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع محمد صلاح وتوفير سيولة مالية لحسم الصفقة في ميركاتو الصيف.

وفتح نادي ليفربول خط المفاوضات مع صلاح أكثر من مرة لتجديد التعاقد معه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.