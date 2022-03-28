رينارد قبل مباراة السعودية: سنخوض أي مباراة من أجل الفوز فقط

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على أنهم سيخوضوا مباراة أستراليا المقرر لها غدًا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم من أجل أمر واحد فقط وهو الفوز.

وضمن الأخضر التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح رينارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أن الأخضر يخوض أي مباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أنه لا مجال للاستهتار أو التهاون.

وأشار إلى أنهم لن يفكروا في التأهل لكأس العالم وحجز المقعد في تلك المباراة وسيلعبوا كأي لقاء آخر من أجل الفوز.

وتابع :”لاعبو الأخضر على مستوى عالي جدًا من الوعي وإدراك أهمية الانتصار”.