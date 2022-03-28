الكشف عن موعد عودة العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة .. #عاجل

قال ‏النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية م.طارق الحيدري إن عودة العمالة المنزلية التايلاندية للمملكة ، خلال ثلاثة أشهر، بمعدل 200 ألف عامل سنويا.

وصرح الحيدري في فيديو على تويتر بأن وزير العمل التايلندي اتخذ قراره بالفعل.

وأعلن الحيدري عن المتطلبات المطروحة من الجانب السعودي وهي مايتعلق بالصحة و الأيدي الماهرة ووجود معاهد متخصصة للتدريب وفقاا للسوق السعودية المتطورة