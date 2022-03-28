عاجل.. #المملكة تبدأ حملتها للترويج لاستضافة معرض “إكسبو الدولي 2030” في #الرياض

بدأت المملكة، اليوم، حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتأتي هذه الحملة بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بتاريخ 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2021م، عن تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وخلال الحفل، قال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد:” حاز الجناح السعودي في أكسبو 2020 دبي على عدة جوائز، واستقبل ملايين الزوار الذين اطلعوا من خلاله على الخطط الطموحة للمملكة، حيث يُعد مقدمة مما تعتزم العاصمة مشاركته في معرض إكسبو الدولي 2030″.

وأضاف معاليه:” تنطلق الرياض في رحلتها لتصبح إحدى المدن العالمية، مدفوعة بطاقة وطموح شبابها “، موضحاً أن العاصمة الرياض، بمشاريعها الواعدة، ستكون في أبهى حلة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وتابع:” تقوم المدينة ببناء واحدة من أكبر شبكات النقل العام في العالم، وإحدى أكبر الحدائق الحضرية، ومشروع عملاق للتخضير الحضري، بالإضافة إلى العمل على تحويل المدينة إلى معرض فني مفتوح بلا جدران “.

وأكد معاليه أن استقبال الجناح السعودي للملايين من الزوار من حول العالم دلالة على الاهتمام العالمي بالمملكة وثقافتها وموروثها الراسخ، وذلك ضمن رحلة المملكة نحو التحول بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظهما الله ـ.

وتُعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة العليا المسؤولة عن تحوّل العاصمة، وتقود ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

يُذكر أن خمس دول تتنافس رسميًا على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هي: المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا.

وكان الحفل هو ختام مشاركة الجناح السعودي في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تعرّف ملايين الزوار المحليين والدوليين على تاريخ المملكة العريق وتنوعها الثقافي والجغرافي.