التعليم توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

وقعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم، مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، لتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية في عدة مجالات لدعم ورعاية وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، فيما مثل الصندوق معالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للصندوق الدكتور ساعد العرابي الحارثي.

ونصت المذكرة على تفعيل أولوية القبول الجامعي والابتعاث لمستفيدي الصندوق، واشتمالها على أولوية توظيفهم في الوزارة، إلى جانب الربط التقني بينهما في حصول الصندوق على بيانات طلبة التعليم العام، وذلك لتصميم برامج تدريبية وتعليمية تُسهم في رفع مستواهم التعليمي.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين إلى تعزيز الخدمات التعليمية لجميع فئات المجتمع، ودعم أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء إنسان منافس عالميًا.