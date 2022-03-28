اتحاد جدة يصدر بيان جديد عن إصابة أحمد حجازي

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا جديدا حول حالة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق، الذي يخضع حاليا لفترة تأهيل للعودة من الإصابة التى لحقت به مع المنتخب المصرى فى أمم أفريقيا 2021.

ولم يستكمل أحمد حجازى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر، عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة المغرب فى ربع النهائى أمم أفريقيا 2021 بسبب الإصابة.

وأصدر نادي اتحاد جدة بيانا جديدا حول حالة حجازي قال فيه: “يلتحق أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الاسباني إيفان مارتينيز باللاعب أحمد حجازي في ألمانيا يوم غد الثلاثاء”.

وأضاف: “سيكون ذلك من أجل الاجتماع مع الطبيب الذي أشرف على البرنامج العلاجي للاعب في المرحلتين الماضيتين، ووضع خطة برنامج التأهيل والإعداد، قبل دخول حجازي للتدريبات الجماعية للفريق”.