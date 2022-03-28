مدير الجوزات يقلد العقيد “المقهوي” رتبته الجدبدة

قلد معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، العقيد عوض بن نايف المقهوي مدير ادارة التأدية و الرواتب في المديرية العامة للجوازات، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

وعبر العقيد المقهوي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة داعياً الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.