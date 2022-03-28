مدير الجوزات يقلد العقيد “المقهوي” رتبته الجدبدة

قلد معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، العقيد عوض بن نايف المقهوي مدير ادارة التأدية و الرواتب في المديرية العامة للجوازات، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.
وعبر العقيد المقهوي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة داعياً الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلد معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، العقيد عوض بن نايف المقهوي مدير ادارة التأدية و الرواتب في المديرية العامة للجوازات، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.