خبير طقس: الحرارة تبلغ سقف الأربعينات بالرياض في هذا الوقت #عاجل

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إن الكتلة الهوائية معتدلة البرودة لا تزال مسيطرة على الشمال، وجزئياً على الشرق والوسط.

وأضاف أن درجة الحرارة أقل من معدلها لمثل هذه الوقت من السنة في معظم المناطق عدا الغربية، والساحل الغربي.

‏وتوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالتسلق التدريجي إلى الأعلى في كل المناطق، وقد تبلغ سقف الأربعينات في ‎الرياض رابع رمضان الكريم.

وأشار إلي أنه لا يلوح في الأفق أي موجة برد ذات بال حتى العشر الأول من ‎رمضان، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة ونصف يوميا.