تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 111.97 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، في ظل مواجهة الصين أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا منذ أن ظهر في ووهان قبل أكثر من عامين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 0.45% أو 51 سنتًا إلى 111.97 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي ، مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.36% أو 53 سنتًا عند 105.43 دولار للبرميل، وذلك بعدما هبطت 7% أمس.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك+” الخميس لمناقشة سياسة الإمدادات لشهر مايو، في ظل إشارات إلى أن المجموعة ستلتزم بخطتها الحالية وستصدق على زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج.