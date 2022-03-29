بعد صفعة الأوسكار.. #ويل_سميث “أشعر بالخجل”

ردود فعل كثرة ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي عقب رد فعل ويل سميث على مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقام سميث بنشر اعتذار عبر «إنستغرام» قائلا : «كريس، أود أن أعتذر منك علناً. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه».

وأتى اعتذار سميث بعيد إعلان «الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها»، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجوداً في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وشدد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أن «العنف بكل أشكاله مسمم ومدمر. ما قمت به الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يغتفر».

وإذ أكد سميث أنه يتفهم بالكامل أن عمله يحتم عليه تحمل النكات التي تسخر منه «لكن نكتة تتعلق بمشكلة جيدا الصحية كانت أمراً تخطى الحدود بالنسبة لي وكان رد فعلي عليه عاطفياً».

وكان ويل سميث قام بحركة مجنونة خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، بعد أن صعد إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز “أوسكار” وصفع الفكاهي كريس روك الذي كان يشارك في تقديم الأمسية.

حيث أطلق الفكاهي كريس روك دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، وشبه شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997.

وأثار ذلك انزعاج جادا بينكيت سميث وضحك ويل سميث للدعابة إلا أنه بعد الصعد إلى خشبة المسرح صفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات.

ورغم قطع محطة “إيه بي سي” الصوت خلال المشهد ، لكن الحوار كان مسموعاً على التلفزيونات الأجنبية.

قال كريس روك: “واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو”. وأضاف مبرراً: “لقد كانت مزحة عن G.I. Jane”.

وصاح به ويل سميث قائلاً: “اترك اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين”، وعاد إلى جانب زوجته.

وحصل النجم الهوليوودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.

وتوجه الممثل باكيا “بالاعتذار من الأكاديمية” (الجهة القائمة على جوائز أوسكار).

وقال: “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”.