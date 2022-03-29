سبع دول بالاتحاد الأوروبي تحذر مواطنيها بسبب #الحرب_الروسية_الأوكرانية

صدر عن وزراء العدل في سبع دول بالاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، دعوة إلى مواطنيها للامتناع عن الانخراط كمتطوّعين ومساندة الأوكرانيين في الحرب ضد الروس.

ونشرت وزارة العدل البلجيكية ، بيان ، بعد اجتماع لمجموعة “فاندوم” أن وزراء الدول السبع “أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام” إلى صفوف المقاتلين المتطوّعين.

وتضمّ مجموعة “فاندوم” وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر شباط/فبراير تشكيل “فيلق دولي” لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.

مطلع آذار/مارس، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن حوالى 20 ألف مقاتل هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوّعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا.

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل “بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب”.