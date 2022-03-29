إصابات #كورونا العالمية إلى 483 مليونا

أظهرت بيانت حديثة ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 482 مليونا و330 ألفا و673 إصابة.

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، وصول إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم إلى 6 ملايين و127 ألفا و431 وفاة.

وأشارت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 977 ألفا و687 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و227 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و70 وفاة