جوجل تطلق تحديث جديد في “كروم” بعد سد ثغرة أمنية خطيرة .. تعرف على الطريقة

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لمتصفحها الشهير كروم لسد ثغرة أمنية خطيرة يمكن استغلالها من قبل القراصنة، لافتا أن التحديث الاخير لمتصفح كروم يحميك من ثغرة خطيرة.

وأوضحت أن الثغرة الأمنية تكمن في لغة البرمجة جافا سكريبت،لافتا أن التحديث الجديد الآمن يحمل الرقم 99.0.4844.84، ويتوفر حاليا لنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح التحديث الجديد لنظام التشغيل أبل macOS خلال الأيام المقبلة، ويمكن لجميع مستخدمي كروم على أنظمة الشتغيل المختلفة تثبيت تحديث (Chrome 99.0.4844.84) لمستخدمي ويندوز من خلال الانتقال إلى الإعدادات في برنامج جوجل كروم ثم اختيار قائمة المساعدة ثم حول Google Chrome ، وسيؤدي هذا أيضًا إلى إجبار Chrome على البحث عن التحديثات.