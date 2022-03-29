شاشات ومنصات القنوات السعودية تستعد لإطلاق 28 عملا جديدا

هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن برمجتها الرمضانية الجديدة

دشنت هيئة الإذاعة والتلفزيون مؤخرا أكبر دورة برامجي رمصانية في تاريخها .

وضمت الدورة أكثر من 28 عملاً متنوعا على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة، وذلك في حفل التدشين على شرف معالي وزير الاعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وتضم الدورة الرمضانية باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعدد كبير من نجوم المملكة والعالم العربي، وشهدت الدورة البرامجية إطلاق عدد من المسارات المتعددة والمتنوعة منها الديني والوثائقي والحواري والاجتماعي والكوميدي، وكذلك برامج المسابقات والطبخ، لتقدم محتوى برامجي يتلاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، خلال كلمته في حفل إطلاق الدورة البرامجية أن العمل بدأ منذ نهاية شهر رمضان الماضي، حيث سخرت الهيئة كافة إمكانياتها بالعمل على باقات متنوعة من البرامج والمسلسلات الجديدة لعرضها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتوازي مع السير في مشاريع مهمة تتمثل في مشروع الاستراتيجية الجديدة للهيئة بالإضافة إلى مشروع التحول لرأس المال البشري.

وبين الحارثي ان الهيئة استعانت بكفاءات من داخل الهيئة وخارجها عبر عقد العديد من ورش العمل الداخلية بالإضافة إلى الاستعانة بالكفاءات الخارجية وتعزيز الشراكات مع شركات الإنتاج المحلي، لإنتاج محتوى يرتكز على الثقافة المحلية ويظهر عبر أعلى المعايير العالمية وهو المنهج لذي اتخذته الهيئة في كافة دواتها البرامجية..

وشرعت الهئة وفق الحارثي استقبال المقترحات لشهر رمضان عام 2023، ليكون رافداً مهماً ويتيح الفرصة للخروج بأعمال مميزة تواصل مسيرة النجاح.

ولفت إلى أن الدورة البرامجية قد صممت وفق رؤية طموحة تلامس كافة الأذواق واحتياجات الجمهور، وتعكس التنوع في الإرث الثقافي والاجتماعي، وتتيح فرصة مشاركة عناصر سعودية شابة في الإنتاج التلفزيوني، مجدداً في الوقت ذاته الإشادة بفريق العمل المميز داخل الهيئة الذي يزخر بالمواهب الشابة التي تعكس صدق الرهان على الشباب السعودي وقدرته على صناعة التميز، حيث بقيت هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ انطلاقتها وحتى اليوم حريصة على دورها في دعم الشباب السعودي الموهوب والمحفز الأبرز لصناعة المواهب الإعلامية الشابة، وهو ما توضحه دورة رمضان من خلال اعتمادها بشكل كامل على الكفاءات والمواهب السعودية.

إلى ذلك كشف الرئيس التنفيذي عن شراكات نوعية من شأنها إثراء الدورة البرامجية، حيث أعلن عن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برنامج إنسان، وشراكة لتفعيل ميدياثون المحتوى الإعلامي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بالهيئة، الذي تم الإعلان في شهر نوفمبر الماضي.

وبين الحارثي أن مثل هذه الشراكات تأتي للتكامل مع الجهات الوطنية تدعيماً لتعزيز المحتوى المحلي ودعمه بالتنوع الذي يعكس رغبات المجتمع بناء على تطلعاته ومراحل التغيير التي نعيشها وسداً للفجوة التي تشكلت بغياب المحتوى الذي يخاطب الاهتمامات المحلية وفق الثقافة السعودية وخصوصية المجتمع.وتزخر دورة شهر رمضان بعدد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية مختلفة الأفكار والمواضيع منها مسلسل «الزاهرية» والذي تدور أحداثه حول التغيرات والتطورات التي شهدتها المملكة في فترة الثمانينات الميلادية.

ويعيش بطل المسلسل الشاب (فايز) مرحلة صراع بين حياته في بلدته القديمة وحياة المدنية في الرياض مع أصدقائه المثقفين إضافة الى محاولاته لإحياء قصة حبه القديمة والانتقام ممن دمروها، ويتخلل المسلسل أحداث دراماتيكية مشوقة في منطقة لم يتم تناولها درامياً من قبل.

ويعد هذا العمل الدرامي هو الأول للكاتبة السعودية أمل الفاران وبطولة الفنانين عبدالاله السناني وخالد صقر وبمشاركة نخبة من الممثلين الشباب.

ويعود الفنان الكوميدي الفنان أسعد الزهراني من جديد عبر مسلسل “سكر سادة” على شاشة السعودية، بعد نجاحه في العام الماضي في مسلسل باركود، من خلال عرض اسكتشات قصيرة منوعة تعالج بعض القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية ساخرة وفقرات منوعة لتقليد شخصيات عامة.

ويقدم التلفزيون السعودي في الإطار الكوميدي، مسلسل «مشراق» المكون من 30 حلقة حيث يقدم في كل حلقة قصة مختلفة مبنيه على حدث معين أو جدل اجتماعي أو شخصية لافته من حيث السلوك أو الفكر في إطار كوميدي، حيث يستند العمل على نجوم مخضرمين مثل راشد الشمراني ومحمد الطويان وفهد الحيان وبشير غنيم وعبدالإله السناني إضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

ويعود الفنان الكوميدي فايز المالكي إلى الشاشة الصغيرة عبر قناة السعودية بعد انقطاع طويل وذلك في برنامجه “إنسان” والذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف المجالات مسلطا الضوء على عدد من الاعمال الإغاثية والأعمال الإنسانية من خلال معايشته حالات إنسانية بواسطة فرق إغاثية متخصصة، فضلا عن إبرازه القيم الإنسانية من خلال الأعمال والجهود المبذولة للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته.

ويطل الإعلامي المتألق علي العلياني عبر شاشة SBC من خلال برامج “مراحل العلياني” الحواري المتنوع والذي تتلخص فكرته بجمع مساعدات مادية لمؤسسات إنسانية بطريقة ترفيهية مشوقة حيث يمزج في جوانبه بين الحوار والموسيقى والتحدي واعتماده على تقنية الواقع الإفتراضي المعزز ويتكون استديو البرنامج من منصة مخصصة للمذيع والضيف إلى جانب شاشة تضم جمهور إفتراضي من بلدان ومناطق مختلفة.

وفيما يخص البرامج الدينية التي ستعرض خلال الشهر الفضيل على قناة السعودية، يأتي برنامج “الأيام الخالية” للشيخ سعد الشثري ليستعرض عدة قصص ومواقف للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرها على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامله الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم وفضلهم عنده.

ويعرض برنامج «حكايا سعودية» الذي سيقدمه عبدالله الجمعة ضمن الباقة البرامجية أيضا، حيث يكشف خلاله عن أبرز الصناعات السعودية، وتغطي كل حلقة من البرنامج إحدى هذه الصناعات من كافة جوانبها.

و أكدت الهيئة استفادتها من التجارب السابقة حيث إعادت تطوير بعض البرامج التي شهدت نجاحاً خلال موسم رمضان السابق ومن ضمنها، برنامج “تجربة فريدة” حيث يقوم بسرد تجارب كثيرة للناجحين من الوافدين للمملكة وخارجها، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى.

وكان التلفزيون السعودي قد حقق في العامين الماضيين، وحرصا على تقديم محتوى نوعي منافس ويناسب جميع الفئات ويلبي كافة الأذواق ويراعي روحانية الشهر الفضيل وخصوصية المجتمع السعودي.