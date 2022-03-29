تفاصيل اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا #حرب_روسيا_واوكرانيا

انتهى اليوم الأول من المفاوضات التي أجريت بين وفدي روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول بتركيا.

وكشفت روسيا تفاصيل ما جرى بين الطرفين وفيما اقترحته أوكرانيا التي تركزت اقتراحاتها الحصول على الضمانات الأمنية.

وأعلنت روسيا، أن أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات وتعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها.

وأضافت أن أوكرانيا تعهدت بالحصول على موافقة روسيا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية، لافتة إلى أن الضمانات الأمنية التي طلبيتها أوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس.

وأكدت روسيا أنها لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فيما طلبت كييف صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع بوتين مع زيلينسكي.