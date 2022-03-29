روتانا تطلق الموسم العاشر من “شباب البومب” بحضور نجوم الفن والإعلام

نظمت شبكة قنوات روتانا مؤتمر صحفي لإطلاق (شباب البومب 10) الذي يعرض على شاشة روتانا خليجية في رمضان 2022، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية أ.عبدالله الشبانة، وبطل العمل نجم الكوميديا السعودية الفنان فيصل العيسى، ونجوم وصناع المسلسل، وأحمد التميمي الرئيس التنفيذي لـ (كيان كافيه) الراعي الرسمي للعمل، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ومشاهير السوشيال ميديا، وأهل الصحافة والإعلام، أمس في الرياض.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية إطلاق الموسم العاشر من المسلسل الكوميدي السعودي والعربي الأول (شباب البومب)، مبيناً أن العمل هذا العام استثنائياً؛ لأنه أفضل المسلسلات من ناحية الأداء الكوميدي للفنانين السعوديين الشباب، الذين تفتح لهم روتانا خليجية أبوابها لتقديم إبداعاتهم، وتوقع أن يحقق العمل خلال عرضه رمضان المقبل على روتانا خليجية نجاحاً باهراً يفوق ما تحقق خلال المواسم الماضية، بنسب مشاهدة مرتفعة وأرقام مليارية قياسية من جديد سواء على صعيد التلفزيون أو منصات التواصل الاجتماعي محلياً وخليجياً وعربياً.

وقال الشبانة خلال المؤتمر الصحفي، الذي قدمته الإعلامية ريم بساطي مقدمة برنامج (سيدتي): (روتانا خليجية ستكون نجمة القنوات التلفزيونية في رمضان، وتحشد لذلك باقة من أهم نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية عربياً في دورتها البرامجية).

من جهته، وصف بطل ومنتج العمل الفنان فيصل العيسى (شباب البومب 10) بأنه (استثنائي) وفقاً للإمكانيات الفنية والإنتاجية التي تم تسخيرها لتنفيذ العمل، متوقعاً أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً يتواكب وتطلعات القائمين على المسلسل ليواصل تصدر قائمة المشاهدات والبحث للبرامج الكوميدية سعودياً وخليجياً وعربياً‎ خلال مواسمه السابقة، وقدم الشكر لروتانا وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، والأستاذ عبدالله الشبانة على جهودهم في خروج العمل بشكل مميز.

وذكر أن العمل على الموسم العاشر استغرق عدة أشهر في التحضيرات وكتابة النص من خلال ورشة عمل مطولة، مبيناً أن تصوير العمل تم في عدد كبير جداً من المواقع في الرياض، وأبان أن المسلسل يتضمن هذا العام عرض مجموعة متنوعة من الموضوعات خلال الحلقات مثل؛ التك توك، وانقطاع الإنترنت، والسناب شات، والعديد من الموضوعات والقضايا الاجتماعية في قالب من الكوميديا.

ووعد فيصل العيسى جمهوره بتقديم محتوى واعد لجميع محبي (شباب البومب) الذين ينتظرون عرضه برمضان على روتانا خليجية في السعودية والخليج والعالم العربي، مشيراً إلى أن المسلسل ينقل النبض الشبابي للمجتمع السعودي ‏بشكل خاص والخليجي والعربي بشكل عام، وأن هذا الموسم يحمل تنوع وتجديد في أفكار الحلقات والموضوعات المطروحة التي تتفاعل وتعكس الواقع الفعلي للقضايا الاجتماعية اليومية التي يمر بها الجمهور، وأكد أن هناك تغييرات في الموسم العاشر أنه بمثابة احتفالية لكل صناع العمل وجمهوره، وأن هناك تغيير في الجلد لتقديم عمل مميز.

وأشار العيسى إلى أن (شباب البومب 10) من إخراج سمير عارف، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم كل من؛ محمد الفهادي وعبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، ويشارك في بطولته الفنانين؛ محمد الدوسري ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب وفيصل المسيعيد وعبدالعزيز برناوي، والفنان القدير علي المدفع، والفنانة القديرة شفيقة يوسف، إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم الدراما ‏السعودية والعربية ومنهم؛ بيومي فؤاد وخالد العجيرب وريماس منصور وماجد مطرب فواز وزارا البلوشي.

أما أحمد التميمي الرئيس التنفيذي لـ (كيان كافيه) الراعي الرسمي لمسلسل (شباب البومب 10) فوجه الشكر لروتانا على الشراكة من خلال هذا العمل الاحترافي المميز، مبيناً أن سعيد بالشراكة مع صناع المسلسل وعلى رأسهم الفنان فيصل العيسى، وذكر أن ما يجمع (شباب البومب) و(كيان كافيه) أن القائمين وجميع العاملين فيهما من أبناء وبنات المملكة من الكوادر والكفاءات الشابة والمميزة.