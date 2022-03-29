التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام السنغال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الرسمي للفراعنة أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر و جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتوح، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، عمر جابر
الوسط: محمد النني، عمرو السولية،حمدي فتحي
الهجوم:محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش
ويضم تشكيل السنغال كل من:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: ساليو سيس – بابي سيس – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي
خط الوسط: نامبليس ميندي – إدريسا جانا جاي
أمامهما: إسماعيلا سار – ساديو ماني – بونا سار
خط الهجوم: بولاي ديا