إمارة الجوف تفند ما نشر حول تأخر إيصال التيار الكهربائي لعدد من المنازل بالقريات

فندت إمارة منطقة الجوف، ما جرى نشره حول تأخر إيصال التيار الكهربائي إلى منازل عدد من المواطنين بمحافظة القريات.

وقالت في بيان، أعلنته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، إنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما نشر والتحقق من تفاصيله، واتضح أن ما ورد في التقرير الإخباري قد جانب الصواب، وأن الأمر السامي الذي أشار إليه المتحدثون في التقرير يختص بمن أقام منزلاً وأصبح مأهولاً بالسكان فيتم إيصال التيار الكهربائي لمنزله ومطالبته بإحضار مستندات التملك خلال فترة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إيصال التيار.

أضافت: “بينما من تم الاطلاع على طلباتهم اتضح أنها صكوك مشاعة لها تنظيم مستقل، ولا تنطبق عليها تعليمات إيصال التيار الكهربائي، وأن مدة معالجة طلبات إيصال التيار الكهربائي بالإجمال لا يمكن أن تصل إلى المدة المشار إليها في التقرير (عدد من سنوات”.