أخبار دوليّة

‏رئيس الشيشان يدعو بوتين لاجتياح كييف #اوكرانيا

الوئام-متابعات
29 مارس 2022 · < 1 minute
تطورات حرب روسيا وأوكرانيا
تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

‏ رئيس الشيشان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتياح كييف ‎