السنغال يهزم مصر بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العالم 2022

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

انتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر والسنغال في غياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة للمونديال بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي من مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 قد انتهى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.

وسجل بولاي ديايي هدف السنغال في الدقيقة الرابعة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

الشوط الأول

منتخب السنغال أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد على منتخب مصر.

كان منتخب السنغال قد بدأ المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر بقوة في إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وسجل بولاي دياي هدف مبكر لصالح السنغال في الدقيقة الرابعة بعد خطأ فادح من أحمد فتوح في تشتيت الكرة بالرأس لتصل مهاجم السنغال الذي وضع الكرة في المرمى.

خطأ لصالح السنغال بعد تدخل من النني على إسماعيلا سار.

خطأ لصالح منتخب مصر من منتصف الملعب بعد تدخل قوي من بونا سار على فتوح.

سقوط اللاعب عمرو السولية مصابا بعد كرة مشتركة مع نامبالي ميندي وخروجه لتلقي العلاج.

وفي الدقيقة 14 سدد محمد النني كرة قوية فوق العارضة.

في الدقيقة 18 حاول تريزيجيه التوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت خارج الملعب.

في الدقيقة 27 أجرى كارلوس كيروش تغييرا اضطراريا بنزول أيمن أشرف بدلا من رامي ربيعة الذي تعرض للإصابة.

توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب عمر جابر على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

تغيير ثاني بنزول إمام عاشور بدلا من عمر جابر.

نامبالي ميندي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

الشوط الثاني

منتخب مصر استهل الشوط الثاني بقوة بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

تريزيجيه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وتصدى لها الحارس ميندي ثم شتتها الدفاع.

إسماعيلا سار انطلق بالكرة من هجمة مرتدة سريعة ومررها للاعب بولاي ديا الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سقط على أرضية الملعب مع مطالبته بركلة جزاء وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

خطأ لصالح السنغال من مكان مميز من خارج منطقة الجزاء بعد تدخل من السولية على ماني.

يوسف سابالي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها ياسر إبراهيم لخارج الملعب.

كيروش أجرى 3 تغييرات بنزول مصطفى محمد وزيزو ونبيل دونجا بدلا من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

أخطر فرصة لصالح منتخب مصر، صلاح ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وحولها زيزو برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

فرصة أخرى لمنتخب مصر، زيزو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 82 أهدر إسماعيلا سار فرصة هدف محقق لمنتخب السنغال بعد تلقيه تمريرة من ماني وانفراده بالحارس لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

الوقت الإضافي

في الدقيقة 94 ماني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من على القائم الثاني وتصدى لها الشناوي ببراعة.

إمام عاشور أرسل تمريرة بينية رائعة لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس إدوارد ميندي.

بابي أبو سيسيه استغل ارتباك مدافعي منتخب مصر وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الشناوي وارتدت لبابي أبو سيسيه الذي سددها مرة ثانية وتصدى لها الشناوي بثبات وهي في طريقها للمرمى.

توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب فتوح بشد عضلي وخروجه لتلقي العلاج خارج الملعب.

كيروش أجرى تغيير بخروج حمدي فتحي للإصابة ونزول محمود علاء.