بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات.. إطلاق منصة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسهيل وصول العموم إلى بيانات قطاعاتها بشفافية وموثوقية.

وبينت الهيئة أن المنصة تتيح للعموم الوصول والاطلاع على العديد من مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تستند إلى قواعد معلومات وبيانات الهيئة الموثوقة والمحدثة باستمرار، مما سيسهم في تعزيز المعرفة بخدماتها وحجم أسواقها والعديد من المؤشرات الحيوية لمختلف مجالاتها.

ولفتت الهيئة إلى أن المنصة ستمكّن العموم من معرفة أحدث البيانات المتعلقة بمختلف قطاعاتها كمؤشرات أداء الألعاب في المملكة “GAMEMODE”،وكذلك بيانات مقياس، ومؤشرات أداء سوق الاتصالات، وغيرها من المؤشرات التي سيجري تحديثها دوريا من قبل القطاعات المختصة في الهيئة.

وأكدت الهيئة، أن إطلاق المنصة يأتي تحقيقا لمبدأ الشفافية وموثوقية البيانات، وتعزيزاً للتنافسية والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، حيث تتضمن المنصة مؤشرات وبيانات مفتوحة تاريخية عن القطاعات، وكذلك لوحات تفاعلية لزوار الموقع الإلكتروني للهيئة.

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز في أعماله على الاقتصاد الرقمي؛ كونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، كما تناول أفضل الممارسات الرائدة، والتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر جلساته الحوارية التي شهدت حضوراً رفيعاً من أصحاب المعالي وقيادات كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.