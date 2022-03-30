حالة_الطقس.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما توقع تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر واليتمة ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً .

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظات الحائط والسليمي والشملي وموقق والغزالة، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى – من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر إلى الساعة السادسة مساءً.