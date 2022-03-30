إصابات #كورونا تتجاوز 485 مليون حالة

تجاوزت إصابات كورونا حول العالم 485 مليون حالة اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات حديثة اليوم، أن حصيلة إصابات كورونا العالمية ارتفعت إلى 485 مليونا و207 آلاف و107 حالات.

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي وفيات المصابين بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و133 ألفا و414 حالة.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا كان في الولايات المتحدة والتي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، وتجاوزت إصابات كورونا في الهند 43 مليون إصابة ، كما سجلت إصابات كورونا في البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا للبيانات، تصدرت أيضا الولايات المتحدة قائمة الدول للوفيات بالفيروس بـ 978 ألفا و648 حالة، وسجلت وفيات كورونا في البرازيل بـ 659 ألفا و508 حالات، وبلغ وفيات كورونا في الهند بإجمالي وفيات 521 ألفا و101 حالة.