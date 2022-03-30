الصحة_العامة تصدرت توصيات للنوم والطعام في #رمضان

أصدرت هيئة الصحة العامة السعودية توصيات لشهر رمضان والنوم (بناءعلى الأدلةالمتوفرة).

وأشارت إلى أنه للحصول على صحة أفضل، خلال شهر رمضان المبارك، يقترح الحصول على قسط كاف من النوم ليلًا (4-6 ساعات)، واستكمال نقص ساعات النوم الليلي بالنوم خلال النهار من ساعة ونصف إلى ساعتين.

وأضافت أنه يجب تجنب اضطراب الايقاع اليومي (الساعة البيولوجية) والنوم، ويُوصى أيضًا بقصر تناول الطعام على وجبتين رئيسيتين في الليل) بالإضافة إلى وجبة خفيفة إذا لزم الأمر؛ (أحداهما حول الغروب والأخرى قبل الفجر (السحور) (توصية مشروطة).

وأكدت أن هناك حاجة للمزيد من البحوث لتحديد نمط النوم الأمثل خلال شهر رمضان الذي له مردود جيد على الصحة.