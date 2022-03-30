ارتفاع #أسعار_النفط بأكثر من 2%

كما ارتفعت أسعار النفط ، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بنحو 2% وصعد الخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات ، ، وسط شح المعروض؛ حيث أظهرت البيانات انخفاض ‏مخزونات الخام الأمريكية بحدة الأسبوع الماضي، على الرغم من آمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد سعر النفط اليوم بأكثر من 2% ليصل سعر خام برنت أعلى من مستويات 113 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بأكثر من 3 دولارات إلى 107.28 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت أمس الثلاثاء 29 مارس 2022، في ظل مواجهة الصين أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا منذ أن ظهر في ووهان قبل أكثر من عامين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 0.45% أو 51 سنتًا إلى 111.97 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي ، مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.36% أو 53 سنتًا عند 105.43 دولار للبرميل، وذلك بعدما هبطت 7% أمس.

ومن المقرر أن تجتمع “أوبك+” الخميس لمناقشة سياسة الإمدادات لشهر مايو، في ظل إشارات إلى أن المجموعة ستلتزم بخطتها الحالية وستصدق على زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج.