عاجل.. الحجرف : هناك فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة اليمنية #المشاورات_اليمنية_اليمنية في #الرياض #مشاورات_السلام_اليمنية #اليمن

قال الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ” نجاح المشاورات اليمنية اليمنية ليست خيارًا، والطريق للامن والسلام في اليمن ليس مستحيلًا ، المسوولية كبيرة امام الله ،وتاريخية امام الشعب اليمني لتجاوز الحرب وبداية مرحلة البناء”

وأضاف الحجرف خلال كلمتة في المشاورات اليمنية_اليمنية، أنه على اليمنيين تبني خارطة طريق لمستقبلهم ، لافتا أن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق في اليمن.

كما أكد على دعم جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي لليمن، لافتا أن المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، وهناك فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة اليمنية.

الحجرف: نجاح المشاورات اليمنية ليس خيارا بل واجب