إطلاق 170 كائناً فطرياً بمحمية الملك سلمان الملكية

أطلقت ” الحياة الفطرية” اليوم الأربعاء ، 170 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الطبيق التابعة لمحمية الملك سلمان الملكية، كما تعتزم إطلاق أكثر من 1000 كائن فطري في الموسم الحالي بمختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةإن إطلاق الكائنات الفطرية يأتي ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية بالمملكة.وجرى إطلاق 100 من ظباء الريم، و50 من المها الوضيحي و20 وعلًا جبلياً بمواقع مختلفة من محمية الطبيق.

وأشار المركز إلى أن هذا الإطلاق الأول للمها العربي في بيئة مفتوحة شمال غرب المملكة كمواطن طبيعية قديمة للمها.

كما أنه إطلاق تعزيزي لأعداد الوعول وظباء الريم التي أثبتت نجاحًا متميزًا في جبال وسهول محمية الملك سلمان برهن عليه تكاثرها في البرية بشكل طبيعي وزيادة أعدادها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان.

وأشار إلى أن المركز نجح في العام الماضي من إطلاق 785 كائنًا، في ظل وجود مراكز متخصصة تُعد في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.