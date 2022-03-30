رغم وقوعه في الربيع.. توقعات صادمة لحالة الطقس خلال رمضان #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لشهر رمضان المبارك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل على المملكة ، وتشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويصل أقصاها على منطقتي الشرقية والرياض.

وحول حالة الطقس المتوقعة لشهر رمضان المبارك، توقع المركز، أمطار خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة وتشمل المدينة المنورة، وأعلى من المعدل على بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن شهر رمضان المبارك في هذا العام يتزامن في الفترة من 2 ابريل إلى 1 مايو 2022 ، حيث تقع معظم فترة الشهر ضمن شهر أبريل “خلال فصل الربيع أرصاديا”، ومن تحليل معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر” المقارن” يتضح أن المنطقة الغربية من المملكة تتأثر بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع إمتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهر أبريل ، حيث يبدأ تأثير منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهر أبريل ويبدأ تأثير منخفض شبة الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي والجنوب الشرقي منها .

ويلاحظ بداية ارتفاع معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل عام ، حيث أن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى على منطقة مكة المكرمة تليها منطقة نجران ، وتتراح المعدلات في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ما بين 23 إلى 32 درجة ، كما تتسم معدلات درجات الحرارى الصغرى بأدنى القيم وذلك على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير .