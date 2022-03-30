بهذه الطريقة.. #المملكة تتيح حجز مواعيد أداء #العمرة من خارج #السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، عن اتاحت حجز مواعيد أداء العمرة من خارج السعودية عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضحت، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” اليوم، أنه يمكن لحاملي جميع أنواع التأشيرات، حجز مواعيد أداء العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” قبل قدومهم إلى المملكة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عدة ضوابط، ومنها إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة، والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق.

وأكدت أنه حال لم يتم الدخول للمملكة قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيًا، وإن ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًا إلغاء التصريح كذلك.

طريقة حجز وتسجيل الزائرين عبر تطبيق اعتمرنا

التسجيل في تطبيق اعتمرنا-

اختر زائر

ادخل البيانات الرئيسية والتأشيرة ورقم جواز السفر والبريد الالكتروني والجنسية ورقم الجوال

وبعد ذلك سيصلك رسالة رمز التحقق على البريد الإلكتروني المسجل في النظام

إصدار التصريح

اختيار التصريح المراد استخراجه

اختيار الوقت والتاريخ المناسب

عرض التصاريح الصادرة

– بعد إصدار التصريح ستتمكن من عرض كافة التصاريح الصادرة ويتاح لك شراء خدمات النقل