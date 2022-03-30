كارثة كروية.. وفاة طبيب بالكاف بعد أحداث مباراة نيجيريا وغانا

يبدو أن أحداث مباراة نيجيريا وغانا لن تنتهي بعد المهزلة التي وقعت بالأمس وأعمال الشغب من جماهير نيجيريا بعد إنتهاء المباراة.

وتعادل منتخب نيجيريا على أرضه بهدف لمثله أمام غانا في إياب المرحلة النهائية من التصفيات، ليتأهل منتخب غانا للمونديال مستفيدا من التعادل السلبي على أرضه في مباراة الذهاب.

وتوفى الزامبي جوزيف كابونجو أحد أطباء الاتحاد الإفريقي والذي كان متواجدا في مباراة نيجيريا وغانا أمس.

وعلق أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي عن أسباب الوفاة، “من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل الدقيقة لسبب وفاته لكننا سننتظر التقرير الكامل من الاتحاد الإفريقي وفيفا حول ما حدث”.