برنت يرتفع 3 دولارات في العقود الآجلة

سجل خام برنت ارتفاعا بـ3 دولارات للبرميل في تداولات اليوم، نتيجة نقص المعروض رغم التفاؤل المشوب بالحذر حول التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الأربعاء، وسط تزايد احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا رغم إحداث تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية التي أجريت مؤخرا في تركيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.48 دولار في مستهل التعاملات اليوم أي بنسبة 2.3% لتسجل 112.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش لتعوض خسائر بنسبة نحو 2% في الجلسة السابقة ثم صعدت إلى مستوى 113.23 دولار للبرميل.