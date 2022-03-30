الإضرابات تهدد استقرار تونس بسبب خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ إضراب في القطاع العام، رفضا لإصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة لتأمين خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أمام العمال في مدينة بنزرت: “في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين، لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن”.

‬‬‬وسيمثل الإضراب العام إذا تم إقراراه التحدي الأكثر جدية للرئيس قيس سعيد حتى الآن.

وأضاف الطبوبي، أن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وأن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد، ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأنه.

وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة حيث تكافح للوفاء بالتزامات الميزانية والديون، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ.