“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا بتداولات بلغت 9.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، منخفضًا 63.14 نقطة, ليقفل عند مستوى 13038.22 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 216 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 520 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وبروج للتأمين، وساب للتكافل، ورعاية، والحكير، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أسيج، وبن داود، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، وريدان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.62% 5.24%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأماك، والأهلي، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أماك، والراجحي، والأهلي، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 83.96 نقطة, ليقفل عند مستوى 24942.91 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال؛ وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 720 ألف سهم, تقاسمتها 2406 صفقات.