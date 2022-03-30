جالطة سراي يقرر رحيل مهاجم منتخب مصر بسبب تراجع مستواه

أفادت تقارير صحفية تركية، أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر سيرحل عن جالطة سراي التركي عقب انتهاء الموسم الجاري في الميركاتو الصيفي.

ويلعب مصطفى محمد مع جالطة سراي منذ يناير 2021، كان في البداية على سبيل الإعارة من الزمالك ولكن في ديسمبر الماضي، انتقل نهائيا إلى العملاق التركي بمقابل 4 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة “Vatan” التركية أن نادي جالطة سراي بقيادة رئيسه، بوراك ألماس، قد قرر رحيل مصطفى محمد الذي لم يكن على التوقعات قبل بداية الموسم وربما تصل قيمة رحيله إلى 10 ملايين يورو.

مصطفى محمد أحد الأسماء التي سترحل بكل تأكيد بحسب التقرير عن جالطة سراي، رغم أن عقده الحالي ينتهي مع الفريق التركي في يونيو عام 2025.