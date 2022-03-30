تعليق ترخيص منصة عقارية وإحالتها إلى الأمن العام بسبب “إعلان مخالف” #عاجل

أحالت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، إحدى المنصات العقارية الإلكترونية المرخّصة من الهيئة إلى الأمن العام، لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية بنشرها إعلان عقاري مخالف، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار تعليق ترخيص المنصة.

وأكدت الهيئة، في بيان، القيام بدورها الرقابي على الالتزام بأحكام ضوابط ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتسعى الهيئة من خلال هذا الدور إلى تحقيق الامتثال في القطاع العقاري، وتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بحوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته ، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا يتميز بالثقة والابتكار.