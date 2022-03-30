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واشنطن تفرض عقوبات على موردي برامج الصواريخ الباليستية في إيران #عاجل
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أخبار دوليّة
واشنطن تفرض عقوبات على موردي برامج الصواريخ الباليستية في إيران #عاجل
30 مارس 2022
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وزارة الخزانة الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على موردي برامج الصواريخ الباليستية في إيران.
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