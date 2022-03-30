عاجل.. تقرير بريطاني يكشف السبب الحقيقي في وفاة الطبيب الزامبي بمباراة نيجيريا وغانا

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن السبب الحقيقي وراء وفاة الطبيب الزامبي بعد مباراة نيجيريا وغانا بالأمس في تصفيات كأس العالم.

وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية فإن وفاة الطبيب جاء بسبب “السكتة القلبية” وأنه لم يتعرض للضرب أو الأذى.

وأشارت الشبكة إلى أن التقارير الطبية التي خرجت اليوم لم تضع أي دليل إدانة للجماهير النيجيرية وأن الطبيب توفى بسبب السكتة القلبية.

وشهدت مباراة نيجيريا أمام غانا بالأمس أحداث مؤسفة بعد تأهل منتخب غانا لنهائيات كأس العالم ونزول الجماهير النيجيرية إلى أرض الملعب والقيام بأعمال شغب.