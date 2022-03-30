أخبار الرياضة

عاجل.. تقرير بريطاني يكشف السبب الحقيقي في وفاة الطبيب الزامبي بمباراة نيجيريا وغانا

30 مارس 2022 · < 1 minute

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن السبب الحقيقي وراء وفاة الطبيب الزامبي بعد مباراة نيجيريا وغانا بالأمس في تصفيات كأس العالم.

وبحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية فإن وفاة الطبيب جاء بسبب “السكتة القلبية” وأنه لم يتعرض للضرب أو الأذى.

وأشارت الشبكة إلى أن التقارير الطبية التي خرجت اليوم لم تضع أي دليل إدانة للجماهير النيجيرية وأن الطبيب توفى بسبب السكتة القلبية.

وشهدت مباراة نيجيريا أمام غانا بالأمس أحداث مؤسفة بعد تأهل منتخب غانا لنهائيات كأس العالم ونزول الجماهير النيجيرية إلى أرض الملعب والقيام بأعمال شغب.