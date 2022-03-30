ضبط مخالف لنظام البيئة لدخوله منطقة محمية لغرض الصيد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكب مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في منطقة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته بندقية هوائية، و(600) ذخيرة هوائية استُخدمت في الصيد، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وبين المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.