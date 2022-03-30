من هو رومان أبراموفيتش مهندس مفاوضات #روسيا و #أوكرانيا؟

قال أوليكسي أريستوفيتش ، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا تنقل قوات من شمال أوكرانيا إلى المناطق الشرقية، لافتًا إلى أنها تحتفظ ببعض القوات بالقرب من العاصمة كييف؛ في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية هناك.

ذكر مستشار الرئيس الأوكراني أن المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لن تبطئ الحرب، مشيرًا إلى أن المرحلة النشطة للقتال مستمرة وقد تمتد لأكثر من أسبوعين.

وقال إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وسيط فعال بين موسكو وكييف.

من هو الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش؟

ملياردير يهودي ولد في 24 أكتوبر 1966م وهو أحد أباطرة النفط والألومونيوم والصلب في روسيا.

وكان مالكا نادي تشيلسي الإنجليزي كما أنه المالك الرئيسي أيضاً لشركة Millhouse Capital للاستثمار ويعتبر أحد أبرز رموز الأوليجاركية في روسيا.

عام 2006 قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 18.2 مليار دولار، في حين قدرتها مصادر أخرى عام 2007 بنحو 21 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في روسيا وثاني أغنى رجل في بريطانيا كما أنه أحد أصغر مليارديرات العالم عمراً.أبراموفيتش مشهور في خارج روسيا بكونه مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. يقيم اليوم في روسيا وبريطانيا،