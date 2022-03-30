محمد صلاح يلمح باعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر

تحدث محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن الخسارة المنتخب أمام السنغال، وفشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة 3- 1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، أحرزه بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وقال صلاح خلال كلمته مع لاعبي المنتخب في وجود أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه فخور بالتواجد مع هذا الجيل، الجميع قدم أقصي ما عنده.

وأضاف صلاح، :”تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أنني فخور يتواجدي معهم، بالرغم من مشاركتي مع الجيل القديم مع أبو تريكة ووائل جمعة، ولكن هذا الجيل من أفضل الاجيال في مصر”.

وتابع، :”مرة أخري أنا ليا الفخر أن أكون معاكم سواء كنت موجود معاكم أو لا”.