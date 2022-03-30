البنتاجون: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا.

أكد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية، إن «تشيرنوبيل» منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس.

وأضاف المسئول: «نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعًا».