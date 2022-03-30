أخبار دوليّة

‏روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار #عاجل

الوئام-متابعات
31 مارس 2022 · < 1 minute
حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

‏أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين .